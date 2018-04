A experiência, claro, é muito pessoal… Dependendo do seu dia, da sua personalidade, das suas circunstâncias atuais e da sua abertura, a Sensitive vai proporcionar um momento diferente. Você pode manter o relaxamento no seu campo corporal, atingir um orgasmo, ou até mesmo viver uma completa viagem astral com fortes mirações, por exemplo.

Para mim, além de ter sido uma vivência de prazer e autoconhecimento, foi algo que me induziu a tratar meu corpo com muito mais carinho e atencão. As roupas e assessórios desconfortáveis, ou que me machucam de alguma forma, por exemplo, perderam espaço no meu guarda-roupa.